Космос
Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту разведывательный спутник СШАРБК 18:43
Сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщает компания United Launch Alliance (ULA).
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