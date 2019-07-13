Космос
«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с БайконураРИА Новости 08:34
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Политика
Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
Обновлено в 18:13
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Пожар на территории цеха по производству сои в Краснодаре локализован
Возгорание на территории цеха по производству сои в поселке Белозерном в Краснодаре локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 13:25
Теннис
Серена Уильямс проиграла Симоне Халеп в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона.
Обновлено в 10:06
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Здоровье
Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения
Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.
Обновлено в 14:46
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено в 14:19
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Наука
Южные киты перешептываются для защиты потомства
Обновлено вчера в 10:47
Космос
На Марс отправят роботов-скалолазов
На Красную планету могут отправить роботов-скалолазов, которые займутся исследованиями в труднодоступных районах.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Кино
Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей
Обновлено в 07:04
Путешествия
Жителям Хакасии рассказали, как правильно пользоваться услугами туристических компаний
Следует получить у сотрудника туристической фирмы информацию о наличии или отсутствии в стране (месте) временного пребывания обстоятельств, создающих угрозу жизни или безопасности туристов.
Обновлено в 02:17
Политика
Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя
Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.
Обновлено в 14:18
Технологии
В поле света: фермерские угодья смогут вырабатывать энергию
Идею планируется реализовать с помощью установки батарей на специальных мачтах — они не будут мешать выращиванию растений и проезду техники, при этом давая возможность получать 1,5 МВт энергии с 1 га земли.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Футбол
Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»
В первом тайме соперник действовал отлично – в плане начала атак и игры в пас.
Обновлено в 15:40
Политика
Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России
Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 00:48
Здоровье
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.
Обновлено в 17:04
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Общество
Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль
Обновлено в 15:48
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
В Сети спародировали нелепое выступление Порошенко в Житомире
В Сети набирают популярность два ролика с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:59