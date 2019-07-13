Космос
Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» вышел на орбитуГазета.Ru 10:52
Отмечается, что обсерватория "Спектр-РГ" отделилась от разгонного блока и выведена на орбиту. Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Протон-М" стартовала с площадки №81 космодрома Байконур.
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