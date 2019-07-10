Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома ПлесецкRT на русском 13:30

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
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Ракета «Союз» стартовала с четырьмя спутниками Минобороны

Вести.Ru14:35

С космодрома Плесецк несколько минут назад стартовала ракета-носитель «Союз» с четырьмя военными аппаратами на борту

Эхо Москвы13:30

Ракета «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Газета.Ru13:42

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Запущенная с Плесецка ракета успешно доставила спутники в космос

Российская газета14:34

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

RT на русском13:30

С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками

РБК14:09
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
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