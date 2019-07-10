Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома ПлесецкRT на русском 13:30
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
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Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
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Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
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Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
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Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
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Несколько десятков человек пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина, которому могут отказать в регистрации на выборы в Мосгордуму от Красносельского округа.
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Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
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Обновлено в 02:36
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На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
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Град и ливень в Италии: пострадали 18 человек
Из-за сильного града пострадали 18 человек, сообщает газета Repubblica. В среду утром в регионе прошел ливень с градом и штормовым ветром.
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Кино
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Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
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Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Футбол
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду
Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
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Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
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Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
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