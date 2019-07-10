Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома ПлесецкRT на русском 13:30

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
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Четыре космических аппарата запустили с космодрома Плесецк в интересах Минобороны

"10 июля в 20:14 мск с пусковой установки №4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.
ТАСС13:37

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Ракета «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Газета.Ru13:42

Ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами успешно стартовал с Плесецка

Комсомольская правда13:46

В Плесецке запустили ракету «Союз-2.1В» с военными спутниками

Российская газета13:46

С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками

РБК14:09

«Союз» с четырьмя спутниками стартовал с космодрома Плесецк

Московский Комсомолец13:34

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

RT на русском13:30

С космодрома Плесецк несколько минут назад стартовала ракета-носитель «Союз» с четырьмя военными аппаратами на борту

Эхо Москвы13:30
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