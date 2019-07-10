"10 июля в 20:14 мск с пусковой установки №4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.

с чего всё началось

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.

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