Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома ПлесецкRT на русском 13:30
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
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"10 июля в 20:14 мск с пусковой установки №4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.ТАСС13:37
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Ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами успешно стартовал с Плесецка
Комсомольская правда13:46
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