Космос

Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКСРоссийская газета 03:20

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз. Как сообщает ТАСС, изначально запуск должен был состояться накануне, но его пришлось отменить.
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