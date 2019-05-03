Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКСРоссийская газета 03:20

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз. Как сообщает ТАСС, изначально запуск должен был состояться накануне, но его пришлось отменить.

Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

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