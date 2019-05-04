Космос
SpaceX запустила корабль Dragon к МКСLenta.ru 03:00
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу, 4 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме белого цвета
«Сегодня играем в белом!» — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter, к которому прикреплено фото эмблемы «Зенита» на форме такого цвета.
Обновлено в 06:42
Кино
Ильиных сыграет в драматическом балете «Распутин»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в команде Елена Ильиных сыграет роль императрицы Александры Федоровны в драматическом балете «Распутин».
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Политика
Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки
Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Ираке взорвалась бомба у здания университета Мосула, сообщили СМИ
Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли 5 человек
Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:40. ДТП случилось возле станицы Рязанской Белореченского района.
Обновлено вчера в 13:06
Авто
Из старинного ГАЗ-66 сделали огромный внедорожный пикап
Грузинский ГАЗ-66 назвали Чачо в честь девушки владельца.
Обновлено в 07:02
Авто
Внедорожный Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander
По официальным данным, в марте 2019 года Nissan Livina нашел только 2435 покупателей, тогда как Mitsubishi Xpander разошелся тиражом в 6450 экземпляров.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»
Обновлено в 05:34
Политика
Лавров проведет 5 мая встречу с главой МИД Венесуэлы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве 5 мая переговоры с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой, сообщили в МИД РФ.
Обновлено в 06:50
Политика
Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Павел Табаков побрился налысо для новой роли
Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
Обновлено в 06:11
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Общество
В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»
Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба
Согласно источнику, руководство одобрит его продажу, если заинтересованный клуб предложит за игрока 185 млн евро.
Обновлено в 06:25
Культура
Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста
Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 08:08
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Политика
Свержение Мадуро откладывается: соглашение оппозиции и элиты сорвано
Сорваны договоренности о свержении венесуэльского президента Николаса Мадуро между оппозицией и высокопоставленными лицами страны, 4 мая передает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:27
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 16:21
Армия и оружие
Вандалы осквернили могилу Героя СССР Александра Медведева в Москве
О случившемся рассказала дочь генерал-полковника авиации. Эта могила считается объектом культурного наследия.
Обновлено в 06:14
Авто
В Сети появились снимки самого совершенного внедорожника УАЗ-3172
Машина, которая, по мнению нынешних экспертов, должна была стать самым совершенным отечественным SUV 90-х, могла похвастать огромным (даже по современным меркам) клиренсом – целых 330 миллиметров.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы
В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса
Обновлено вчера в 12:58
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57