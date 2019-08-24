Футбол
Райт-Филлипс завершил карьеру футболистаМатч ТВ 08:01
Бывший полузащитник сборной Англии Шон Райт-Филлипс принял решение завершить карьеру в возрасте 37 лет. Последним местом работы футболиста был американский клуб «Финикс Райзинг» в 2017 году. За время карьеры Райт-Филлипс также поиграл за «Манчестер Сити», «Челси», «КПР» и «Нью-Йорк Ред Буллс».
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