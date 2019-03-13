Районный депутат избил учительницу в Северной ОсетииПятый канал 02:26

Инцидент произошел прямо во время урока на глазах шокированных школьников. В Северной Осетии жертвой агрессии стала учительница. Педагога младших классов избил районный депутат Василий Гогичашвили.

Политика Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Политика Участок «Северного потока – 2» могут отдать отдельной компании Для управления 50 км трубопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдёт через Германию в Европу, может быть создана отдельная компания.

Происшествия Аргентинские власти назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан» Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.

Политика Парламент Британии отказался от нового референдума по Brexit Парламент Великобритании отверг поправку об отсрочке даты Brexit при условии проведения повторного референдума по выходу Лондона из состава Евросоюза.

Политика Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны.

Происшествия В Москве мужчина брал детей из детдома, насиловал и сдавал обратно По данным следствия, в июне 2016 года обвиняемый оформил опекунство над мальчиком, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем вернул ребенка в социальное учреждение.

Политика Медведев освободил от должности замглавы Росавиации В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олега Клима освободили от должности по его просьбе.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.

Политика Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении власти «Вчера только приняли законы сенатора Андрея Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадёшь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадёшь под закон о фейковых новостях», — приводит её слова ТАСС.

Политика Трамп хочет выделить $5 млн финансирования «Белым каскам» В Госдепе заявили, что правительство США планирует выделить $5 млн на деятельность "Белых касок" и механизма ООН в Сирии.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии девочки-маугли Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "девочка-маугли", найденная в захламленной квартире в Москве, выздоравливает.

Политика Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Политика YouTube заблокировал канал Владимира Зеленского Сервис видеохостинга YouTube заблокировал канал артиста и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Происшествия СБУ задержала советника главы МВД страны Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины (СБУ) задержали советника министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

Авто Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.

Общество В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, могут внести в перечень поручений президента к заседанию Госсовета предложение по ограничению продажи алкоголя в жилых районах.

Экономика Инвестиции к ВВП упали ниже уровня 2011 года Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП России сократилось с 21,4% в 2017 году до 20,6% в 2018-м, сообщил сегодня Росстат.

Политика Глава Липецка досрочно подал в отставку Глава Липецка Сергей Иванов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Политика Для исправления демографии в России переселят мигрантов Как пишет "Коммерсантъ", источники, близкие к правительству, сообщили, что в планах Кремля в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.