Происшествия

Район взрыва в Белом море закрыли для плаванияРЕН ТВ 09:27

На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне. Об этом сообщил заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.
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Военные закрыли район Двинской губы для судов еще до взрыва на полигоне под Северодвинском

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