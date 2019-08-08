Происшествия
Район взрыва в Белом море закрыли для плаванияРЕН ТВ 09:27
На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне. Об этом сообщил заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.
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Экономика
Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента
Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.
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Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
В российской армии появятся спецподразделения антихакеров
В спецподразделения антихакеров войдут исключительно офицеры со специальным техническим образованием.
Обновлено в 01:02
Общество
Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работами
В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции.
Обновлено в 15:58
Футбол
Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Политика
Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях
8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ повела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.
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Происшествия
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Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено в 10:19
Технологии
«Газпром-медиа» открыл агентство для продвижения блогеров
В июне этого года «Газпром-медиа» инвестировала в группу компаний Happy Monday Family, которая занимается интернет-рекламой с участием блогеров.
Обновлено в 11:34
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
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Актриса Мила Йовович заявила о своей беременности и показала округлившийся живот в Instagram.
Обновлено в 00:40
Политика
Трамп назвал дату отставки замглавы нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп проинформировал об отставке замглавы нацразведки США Сью Гордон.
Обновлено в 18:40
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве
Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.
Обновлено в 17:10
Футбол
«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Страсбура» Ибраима Сиссоко, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Четверо туристов из Петербурга загадочно пропали под Мурманском
Четыре туриста из Санкт-Петербурга, отправившиеся на рыбалку в Мурманскую область, исчезли, пишет 8 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 16:26
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Ален Делон лечится в Швейцарии после инсульта
Известный французский актер Ален Делон в настоящее время проходит лечение в одной из швейцарских клиник после инсульта, сообщает в четверг AFP со ссылкой на слова его сына Энтони Делона.
Обновлено в 15:53
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Банки передали Конгрессу документы о возможных российских связях Трампа
Крупные банки с Уолл-стрит передали в комитеты Конгресса США, занимающиеся проверками в отношении президента, тысячи страниц финансовой документации, связанной с россиянами, которые, возможно, вели какие-либо дела с Дональдом Трампом, его компаниями или членами его семьи.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35