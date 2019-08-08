Происшествия
Район Белого моря около взрыва на полигоне закрылиГазета.Ru 11:03
По словам заместителя капитана морского порта "Архангельск" Сергея Козуба, залив был закрыт за два дня до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, который произошел 8 августа. Он добавил, что военные издают прибрежные предупреждения для судов, которые публикует капитан порта.
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Двинский залив Белого моря в районе взрыва на военном объекте закрыли для свободного плавания
Новости Архангельска 29.ru09:22
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