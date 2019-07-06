Футбол
Райола заявил, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Райола намекнул, что 26-летний полузащитник может не поехать с «Манчестер Юнайтед» на предсезонные сборы. Ранее сообщалось, что Погба находится в сфере интересов мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».
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«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба и ждёт игрока к началу турне
Евро-футбол.рувчера в 15:01
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