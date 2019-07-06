Футбол

Райола заявил, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15

Райола намекнул, что 26-летний полузащитник может не поехать с «Манчестер Юнайтед» на предсезонные сборы. Ранее сообщалось, что Погба находится в сфере интересов мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».
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Sports.ruвчера в 12:49
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
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Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

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Обновлено 04 июля в 20:14
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Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей

Обновлено вчера в 06:50
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Обновлено вчера в 06:02
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Обновлено вчера в 12:06
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РБК изучил отчеты 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.
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В багажной службе Шереметьево начались увольнения

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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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