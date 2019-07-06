Футбол
Райола заявил, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Райола намекнул, что 26-летний полузащитник может не поехать с «Манчестер Юнайтед» на предсезонные сборы. Ранее сообщалось, что Погба находится в сфере интересов мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».
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«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба и ждёт игрока к началу турне
Евро-футбол.рувчера в 15:01
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Обновлено в 07:28
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Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
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Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД
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В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
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Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
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Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
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Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бизнесмена Игоря Бондаренко губернатором Закарпатской области, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Происшествия
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Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
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Суд отказался отменить регистрацию Саакашвили на выборах в Раду
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