Футбол

Райола заявил, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15

Райола намекнул, что 26-летний полузащитник может не поехать с «Манчестер Юнайтед» на предсезонные сборы. Ранее сообщалось, что Погба находится в сфере интересов мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».
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Райола: «Все в МЮ знают, что Погба хочет уйти»

Soccer.ruвчера в 20:02

80 миллионов евро + Иско или Бэйл - Новое предложение «Реала»

Sport.ru00:29

«МЮ» может получить за Погба € 80 млн от «Реала», а также Иско или Бэйла

Чемпионатвчера в 23:27

80 миллионов евро + Бэйл или Иско - новое предложение «Реала» по Погба

Спорт-Экспрессвчера в 22:24

«Реал» предлагает «МЮ» за Погба 80 млн евро плюс Иско или Бэйла

Sport24.ru03:22

Райола подтвердил желание Погба покинуть «МЮ»

Матч ТВвчера в 13:03

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба и ждёт игрока к началу турне

Евро-футбол.рувчера в 15:01
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 09:48, Вашингтон
Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Политика

Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией

Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены

Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Обновлено в 02:36
Происшествия

В Калифорнии ввели режим ЧС из-за мощного землетрясения

На юге американского штата Калифорния накануне вечером произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 8,7 километра, а их эпицентр в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест и в 195 километрах - к северу от Лос-Анджелеса.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Воронежской области пострадали 10 человек

Обновлено в 08:34
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Музыка

Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»

Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Наука

Шум магнитных монополей смогли услышать

Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40
Происшествия

В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Политика

Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Иркутской области сократилось число пропавших без вести при паводке

Обновлено в 09:26
Политика

На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными

Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»

По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено в 09:12
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Политика

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол

«Атлетико» обвинил Гризманна и «Барселону» в неуважении

Мадридский "Атлетико" считает, что нападающий команды Антуан Гризманн и "Барселона" проявили неуважение к столичному футбольному клубу в ситуации с возможным переходом игрока в каталонскую команду.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Зеленский назначил губернатором Закарпатья владельца сети кондитерских

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бизнесмена Игоря Бондаренко губернатором Закарпатской области, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 08:49
Музыка

«Евровидение-2020» отказались принимать в Амстердаме

Стало известно, что песенный конкурс «Евровидение-2020» отказались проводить в Амстердаме. Об этом заявила мэр города Фемке Халсема.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка

Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Гаджеты

В камере Google Pixel появится режим «перемотки времени»

Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество

Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной

"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Политика

Суд отказался отменить регистрацию Саакашвили на выборах в Раду

Шестой апелляционный административный суд в Киеве в субботу отказал в удовлетворении иска "Партии пенсионеров" Украины к Центральной избирательной комиссии, которая требовала отмены регистрации экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили кандидатом в депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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