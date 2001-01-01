Футбол
Райола заявил, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Райола намекнул, что 26-летний полузащитник может не поехать с «Манчестер Юнайтед» на предсезонные сборы. Ранее сообщалось, что Погба находится в сфере интересов мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».
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«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба и ждёт игрока к началу турне
Евро-футбол.рувчера в 15:01
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Экономика
В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей
"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Миллиардер погиб на Багамах при крушении вертолёта
Как писал News.ru ранее, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек.
Обновлено вчера в 00:36
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика
ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы
Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие
Российские военные контролируют корабли НАТО в Чёрном море
Российские военные наблюдают за действиями кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 в Чёрном море, и контролируют их передвижения.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Задержан капитан перевернувшегося в Черном море судна
Обновлено вчера в 17:16
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Главу центробанка Турции отправили в отставку
Председатель центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.
Обновлено вчера в 22:40
Единоборства
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Дуглас Сантос преодолел приветственный тоннель в «Зените»
Обновлено вчера в 08:25
Космос
Создание телескопа «Спектр-М» обойдётся вдвое дороже запланированного
Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа
В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Нацист Корчинский: Донбасс должен быть зачищен и заселен «украинцами»
Корчинский добавил, что Киев абсолютно не интересуют люди — нужны земли Донбасса. Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%
Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться
Обновлено вчера в 16:00