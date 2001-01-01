Футбол

Райола заявил, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15

Райола намекнул, что 26-летний полузащитник может не поехать с «Манчестер Юнайтед» на предсезонные сборы. Ранее сообщалось, что Погба находится в сфере интересов мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».
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Райола: «„В Манчестер Юнайтед“ все знают, чего хочет Погба»

Sport.ruвчера в 13:59

Райола: «Все в МЮ знают, что Погба хочет уйти»

Soccer.ruвчера в 20:02

«Манчестер Юнайтед» планирует заменить Погба Саулем

Чемпионатвчера в 17:49

Райола заявил, что работает над переходом Погба

Спорт-Экспрессвчера в 19:39

Райола подтвердил желание Погба покинуть «МЮ»

Матч ТВвчера в 13:03

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба и ждёт игрока к началу турне

Евро-футбол.рувчера в 15:01

Агент Погба: «Каждый в „МЮ“ знает о готовности Поля двигаться дальше. Мы работаем над этим»

Sports.ruвчера в 12:49
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Экономика

В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей

"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Миллиардер погиб на Багамах при крушении вертолёта

Как писал News.ru ранее, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек.
Обновлено вчера в 00:36
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика

ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы

Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 05:49
Армия и оружие

Российские военные контролируют корабли НАТО в Чёрном море

Российские военные наблюдают за действиями кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 в Чёрном море, и контролируют их передвижения.
Обновлено вчера в 11:47
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Задержан капитан перевернувшегося в Черном море судна

Обновлено вчера в 17:16
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Главу центробанка Турции отправили в отставку

Председатель центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.
Обновлено вчера в 22:40
Единоборства

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»
Обновлено в 00:00
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Гаджеты

Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Общество

Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол

Дуглас Сантос преодолел приветственный тоннель в «Зените»

Обновлено вчера в 08:25
Космос

Создание телескопа «Спектр-М» обойдётся вдвое дороже запланированного

Стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа

В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено вчера в 02:25
Музыка

Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»

В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Нацист Корчинский: Донбасс должен быть зачищен и заселен «украинцами»

Корчинский добавил, что Киев абсолютно не интересуют люди — нужны земли Донбасса. Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области

Обновлено вчера в 15:26
Экономика

Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%

Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Обновлено вчера в 16:00
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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