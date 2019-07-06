Футбол
Райола заявил, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Агент Мино Райола постарается, чтобы хавбек сборной Франции поменял команду в ближайшее время. Мино Райола не скрывает, что хочет провернуть новый трансфер Поля Погба.
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«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба и ждёт игрока к началу турне
Евро-футбол.рувчера в 15:01
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Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Наука
Алгоритм научился искать новые знания в миллионах научных статей
Команда, о работе которой рассказывает Science Daily, собрала 3,3 млн абстрактов статей по материаловедению, опубликованных в 1000 журналах в период с 1922 по 2018 годы, и скормила алгоритму Word2vec.
Обновлено 04 июля в 09:29
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Автоспорт
Определена дата первой гонки «Формулы-1» в сезоне-2020
Следующий сезон «Формулы-1» традиционно откроется на Гран-при Австралии, который пройдет 12–15 марта 2020 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве
Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
Обновлено в 02:42
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Экономика
Стратегия развития Минэкономразвития: Вклад туризма в показатель российского ВВП должен увеличиться почти вдвое
Через 15 лет, согласно планам, россияне должны путешествовать по стране в два раза чаще, а страна - войти в топ-10 направлений, по версии Всемирной туристской организации при ООН. для развития внутреннего туризма авторы документа предлагают стимулировать гостей посещать территории с развитой, но недостаточно загруженной инфраструктурой, например, - в низкий сезон.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Музыка
Амстердам не примет «Евровидение-2020»
По словам главы Амстердама, проведение международного песенного конкурса, запланированного на следующий год, оказалось под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы
Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Испытания комплекса «Сармат» завершатся в конце 2020 года
Завершающая стадия испытаний ракетного комплекса «Сармат» назначена на конец 2020 года.
Обновлено в 06:19
Политика
Часть оппозиционных кандидатов в Мосгордуму не смогли собрать подписи
Кто из оппозиционеров может не собрать подписи Суббота, 6 июля, — последний день сдачи документов и подписей для регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 01:00
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено вчера в 12:04
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»
Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области
Обновлено в 05:52
Общество
В России захотели создать аналог «Википедии»
Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31
Политика
Зеленский: Трамп решит проблему с «Северным потоком-2» в пользу Киева
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в пользу Незалежной.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01