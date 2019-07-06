Футбол
Райола: все в «Манчестер Юнайтед» знают, чего хочет ПогбаЧемпионат вчера в 13:02
Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован мадридский «Реал». На покупке 26-летнего француза настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Поль вернулся в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» летом 2016 года за рекордные на тот момент в истории футбола € 105 млн.
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В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
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Росстат составил рейтинг регионов по количеству разводов
Второе место в рейтинге заняла Республика Карелия (4,6 на тысячу), на третьем – Ненецкий автономный округ (4,5). Также в первую пятерку вошли Мурманская и Белгородская области, где на 1000 человек приходилось 4,3 факта расторжения брака.
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Общая масса холодного и горячего материала галактических скоплений остается неизменна
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По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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