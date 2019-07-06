Футбол

Райола: все в «Манчестер Юнайтед» знают, чего хочет ПогбаЧемпионат вчера в 13:02

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован мадридский «Реал». На покупке 26-летнего француза настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Поль вернулся в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» летом 2016 года за рекордные на тот момент в истории футбола € 105 млн.
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СМИ: Зидан хочет, чтобы Погба был в «Реале» к 9 июля

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Спорт-Экспрессвчера в 22:24

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Евро-футбол.ру10:35

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СМИ: Зидан хочет, чтобы Погба был в «Реале» к 9 июля

Sportbox.RU17:56

Райола: «Все в МЮ знают, что Погба хочет уйти»

Soccer.ruвчера в 20:02
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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