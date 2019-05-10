Футбол
Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионныхSoccer.ru 17:01
Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро. Стандартные агентские комиссионные как правило составляют от 5 до 10%.
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Политика
США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима
США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна, сообщило американское министерство юстиции.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 16:34
Транспорт
Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Политика
Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую»
Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:55
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку
Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Белоусов допустил ослабление рубля из-за торгового спора США и Китая
Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, возможно ослабление рубля, так как это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков, заявил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов.
Обновлено в 13:09
Игры
Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»
Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге
Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона
Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
Сарри: «Челси» провёл 61-й матч в сезоне, в Италии играют 50 или 52
Были хороши в концовке второй половины встречи, в дополнительное время действительно очень устали, как и соперник.
Обновлено в 19:23
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В одной из мечетей Лондона произошла стрельба
Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Финансы
Goldman Sachs ждет снижения курса доллара в ближайшие кварталы
Валютные стратеги Goldman Sachs видят предпосылки для снижения курса доллара в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 03:16
Политика
Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола
Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
Космос
Москвичи увидят космическое селфи на ВДНХ в рамках Дня астрономии 11 мая
Москвичи 11 мая в рамках Дня астрономии увидят космическое селфи на ВДНХ и смогут посетить беседы с экспертами в области астрономии, планетологии, инженерного творчества и художниками.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02