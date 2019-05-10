Футбол

Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионныхSoccer.ru вчера в 17:01

Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро. Стандартные агентские комиссионные как правило составляют от 5 до 10%.
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Переход капитана «Аякса» в «Барселону» задерживается из-за агента

Газета.Ruвчера в 17:30

Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

Soccer.ruвчера в 17:01

Райола хочет получить 14 млн евро комиссионных за трансфер де Лигта

Спорт день за днемвчера в 16:37

СМИ: Переход де Лигта в «Барселону» задерживается из-за Райолы

RT на русскомвчера в 16:18

Райола хочет получить 20% комиссионных за трансфер де Лигта

Чемпионатвчера в 16:14

Переход Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за финансовых аппетитов Райолы

Sport24.ruвчера в 15:47

Трансфер Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за суммы комиссионных агента

Советский спортвчера в 16:20
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Происшествия

Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

Власти Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года

Власти Мехико ввели запрет на использование пластиковых пакетов и посуды с 2020 года. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 03:39
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие

Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области

Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:39
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Раскрыта история знакомства Марины Влади с Владимиром Высоцким

Обновлено в 03:23
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать Юлию Волкову из-за уколов ботокса

Обновлено вчера в 07:59
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Общество

МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко

Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:06
Общество

Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая

Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.
Обновлено вчера в 16:34
Футбол

Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тура

Команды открывают программу 28 тура Российской Премьер-лиги. "Оренбург" и "Урал" определились с составами на матч.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300

Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Культура

Умер известный комик Фредди Старр

Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
Обновлено в 00:43
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Баскетбол

«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии

В шестом матче серии полуфинала Западной конференции НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете взял верх над «Денвер Наггетс» — 119:108.
Обновлено в 01:12
Наука

Создан новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью

Виртуальные деньги нового типа, концепция которых была разработана профессором Кембриджского университета Эдрианом Кентом, являются более безопасными, чем криптовалюты, основанные на технологии блокчейн.
Обновлено в 02:32
Политика

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 17:54
Наука

Масштабное исследование показало, как человечество изменило планету за последние 50 лет

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека.
Обновлено 07 мая в 06:29
Шоу-бизнес

Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка

Хотя Кардашян после появления на свет второго ребенка очень хотела родить сама, она не смогла это сделать из-за медицинских противопоказаний – после рождения сына Сейнта (3 года) у нее диагностировали приросшую к мышечному слою плаценту, пишет Mirror.
Обновлено в 02:46
Общество

В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек

По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено вчера в 14:05
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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