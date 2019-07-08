Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.

Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

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