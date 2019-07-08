Футбол
Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»Sport24.ru вчера в 20:00
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.
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Райола о переходе де Лигта в «Юве»: «С Маттейсом все согласовано. Теперь ход за «Аяксом»
Sports.ruвчера в 21:48
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«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
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Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
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В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
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Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
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«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
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Как выяснилось, Хлебникова стала переживать за свою семью после смерти бывшего супруга.
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Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
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Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для ФРГ.
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Катастрофа Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в аэропорту "Шереметьево" в начале мая не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету - у всех сохраняется желание и потребность приобрести эти суда, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
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Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
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Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
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В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
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