Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»Soccer.ru вчера в 11:32

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятнее всего, предстоящим летом покинет команду. Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал». Ранее Погба заявил, что «Реал» - это мечта для любого футболиста.

Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»

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