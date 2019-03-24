Футбол
Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»Soccer.ru вчера в 11:32
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятнее всего, предстоящим летом покинет команду. Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал». Ранее Погба заявил, что «Реал» - это мечта для любого футболиста.
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Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air
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Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
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Футбол
Сборная России сыграет с Казахстаном
В первой игре наши проиграли команде Бельгии со счетом 1:3. Казахстан же свой матч выиграл — обыграл команду Шотландии — 3:0.
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Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
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Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
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Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
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Происшествия
При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
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Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами
Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.
Обновлено в 02:38
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Политика
G7 предупредила Украину о возможном срыве выборов президента
Послы «Большой семёрки» предупредили главу украинского МВД Арсена Авакова о возможном срыве президентских выборов.
Обновлено вчера в 09:08
Здоровье
Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России
Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.
Обновлено в 03:18
Спорт
Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира
Оказалось, когда все гадали, как выступит Алина Загитова в Сайтаме, и переживали, и сострадали, и готовились к эмоциональному взрыву чемпионата мира, за несколько дней до короткой программы вообще решался вопрос о выходе спортсменки на лед.
Обновлено в 02:58
Единоборства
Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Общество
В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»
Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Здоровье
«Скорая помощь» едет в Перми к пациентам в среднем почти 30 минут
Среднее время ожидания бригады на вызовы в экстренной форме составляет 13,71 мин (при нормативе в 20 мин.), а среднее время ожидания бригады на вызовы в неотложной форме – 32,6 мин.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Хоккей
«Каролина» разгромила «Миннесоту» с шайбой Свечникова
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом хоккеистам «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
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Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Транспорт
Власти Москвы отказались от идеи соединить две линии метро в одну
Власти Москвы решили не создавать новой длиннейшей линии метрополитена, в которой намеревались соединить Калининскую и Солнцевскую ветки.
Обновлено в 00:22
Космос
Над рекой Мерси в Англии заметили три НЛО
На рекой Мерси в Англии некий свидетель запечатлел низколетящие объекты, напоминающие НЛО.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Матвиенко призвала «не переходить грань приличия» при критике власти
Оба документа Совет Федерации одобрил 13 марта.
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Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55