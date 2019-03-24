Футбол

Райола начал работать над переходом Погба в «Реал»Soccer.ru вчера в 11:32

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятнее всего, предстоящим летом покинет команду. Агент Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал». Ранее Погба заявил, что «Реал» - это мечта для любого футболиста.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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