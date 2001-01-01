Футбол

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»Спорт БИЗНЕС Online 13:15

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca. Сообщается, что агент 26-летнего футболиста Мино Райола ведёт работу по поводу трансфера футболиста из английского клуба. Сам француз считает «Реал» идеальной командой для себя на данный момент.
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Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»

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Soccer.ru11:32

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Marca: Райола ведет работу над уходом Погба из «МЮ»

Sports.ru11:37
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