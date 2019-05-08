Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельностиSoccer.ru вчера в 16:38

Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности. Также на два месяца отстранен двоюродный брат Райолы Винченцо.

Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности

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