Футбол
Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельностиSoccer.ru вчера в 16:38
Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности. Также на два месяца отстранен двоюродный брат Райолы Винченцо.
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СМИ: Агент Райола на три месяца отстранён от футбольной деятельности в Италии
RT на русскомвчера в 16:41
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