Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельностиSoccer.ru вчера в 16:38

Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности. Также на два месяца отстранен двоюродный брат Райолы Винченцо.

Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности

Политика Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Президент Украины Пётр Порошенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной Славы в Киеве.

Общество Иволги, кукушки и соловьи вернулись в столицу На природные территории Москвы прилетели иволги, кукушки и соловьи, а в ближайшие дни в город вернутся и черные стрижи, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГПБУ «Мосприрода».

Политика Власти Китая заявили, что продолжат импорт нефти из Ирана и Венесуэлы Китай поддерживает с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения на законных основаниях и продолжит закупать у них нефть вне зависимости от позиции и давления Соединенных Штатов.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Космос Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

Политика СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к 75-летию Победы Президентский совет по правам человека (СПЧ) прорабатывает предложение об объявлении амнистии к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем году, президенту РФ Владимиру Путину проект еще не передавали, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.

Происшествия Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.

Общество В Риге возложили цветы к памятнику воинам-освободителям Торжественное возложение цветов к памятнику советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, прошло в четверг в столице Латвии.

Политика В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка» Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.

Гаджеты Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.

Происшествия 14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Футбол Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Происшествия Суд признал виновными Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Армия и оружие КНДР запустила неизвестную ракету Учитывая, что запуск производился из западной части КНДР, а ракета полетела в восточном направлении, то есть через всю территорию Северной Кореи, высока вероятность, что это была как раз та самая ракета средней дальности, которая имеет весьма солидный радиус действия.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Армия и оружие Парад Победы прошел на российской базе Хмеймим в Сирии В пеших колоннах на базе Хмеймим прошли офицеры управления группировки войск и тактической группы, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, а также подразделения военной полиции РФ и военнослужащие сирийской армии.

Общество В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка» В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».

Хоккей Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.

Общество В Денвере пройдет референдум о декриминализации галлюциногенных грибов Если жители Денвера проголосуют за инициативу, то хранение, употребление и выращивание галлюциногенных грибов станет преступлением «с низким приоритетом» для полиции в городе и его окрестностях.