Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельностиSoccer.ru вчера в 16:38

Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности. Также на два месяца отстранен двоюродный брат Райолы Винченцо.

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