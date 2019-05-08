Футбол

Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельностиSoccer.ru 16:38

Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности. Также на два месяца отстранен двоюродный брат Райолы Винченцо.
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Агента Райолу отстранили от футбольной деятельности на 3 месяца

Sport24.ru16:02

Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности

Soccer.ru16:38

Агент Райола отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Советский спорт16:26

Райола отстранён от футбольной деятельности на три месяца

Чемпионат16:20

СМИ: Агент Райола на три месяца отстранён от футбольной деятельности в Италии

RT на русском16:41

Мино Райола отстранен от работы на три месяца

Спорт-Экспресс14:42
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Происшествия

Певец Макс Барских попал в ДТП в США

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ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Футбол

Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов

Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:02
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Политика

СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:10
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Происшествия

SSJ-100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Ростова из-за поломки

Обновлено в 05:38
Космос

Систему ГЛОНАСС пополнят повышающие точность спутники «Глонасс-В»

Шесть высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-В" выведут на орбиту в 2023-2025 годах с целью повышения точности системы ГЛОНАСС, говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 18:02
Происшествия

В Ленобласти в кювет улетела иномарка после столкновения с грузовиком

Дорогу не поделили водители грузовика и легкового автомобиля. В итоге легковушка вылетала в кювет.
Обновлено в 17:02
Спорт

Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Общество

Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева

Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.
Обновлено в 14:41
Наука

В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком

Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено вчера в 03:20
Общество

Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной

Обновлено в 18:07
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия

Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае

Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Футбол

ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
Обновлено в 16:50
Происшествия

«Аэрофлот» за сутки отменил или перенес 11 рейсов Superjet

С вечера 7 мая «Аэрофлот» отменил или задержал 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

16-летняя дочь Анны Плетневой сбежала за границу

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева является многодетной мамой и растит троих детей: 16-летнюю Варвару, 13-летнюю Марусю и 10-летнего Кирилла.
Обновлено в 18:00
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Авто

Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva

Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
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