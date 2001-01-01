Футбол
Райола: «„Манчестер Юнайтед“ давно знает о настроении Погба»Бомбардир.ру вчера в 10:38
Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола заявил, что руководство манкунианцев давно в курсе по поводу желания футболиста покинуть клуб.
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Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова ответила на критику отношений вне брака
Мария Кожевникова решила ответить на критику и высказалась весьма резко. Накануне в России отмечали День семьи, любви и верности.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»
Обновлено вчера в 15:41
Недвижимость
Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше: рейтинг районов
В Екатеринбурге стало меньше квартир, где цена на квадратный метр ниже 60 тысяч рублей.
Обновлено в 01:00
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Британский самолёт-разведчик замечен над Крымом
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Власти США обсуждают продление лицензии Chevron на работу в Венесуэле
Власти США обсуждают возможность продления лицензии американской нефтегазовой компании Chevron на ведение деятельности на территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено 08 июля в 16:25
Наука
Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей
Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Заболевших в приморском летнем лагере детей выпишут в среду
Состояние детей из летнего лагеря "Юный рыбак" в Приморье, которых ранее доставили в больницу с подозрением на кишечное заболевание, оценивается как удовлетворительное.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов России
Журнал Forbes составил список 100 самых богатых госслужащих и депутатов в России. Рейтинг 9 июля опубликовали на сайте издания.
Обновлено вчера в 06:06
Экономика
Работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа
В России работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа.
Обновлено вчера в 08:08
Технологии
Ростех заменит стекла в транспорте на прозрачные дисплеи
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
В Китае из-за дождей эвакуировали 77 тысяч человек
Обновлено в 01:51
Футбол
В «Локомотиве» допустили переход вратаря сборной России в другой клуб
Голкипер столичного футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме с высокой долей вероятности перейдет в другую московскую команду Российской премьер-лиги.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Общество
В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби
Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Политика
Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено 08 июля в 07:39
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Путешествия
Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда
Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
ЕСПЧ удовлетворил первую жалобу на домашнее насилие из России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 20 000 евро и возмещение юридических расходов Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что полиция и суды не защитили ее от повторяющихся случаев домашнего насилия, включавшего побои, похищение, преследование и угрозы.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30