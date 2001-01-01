Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола заявил, что руководство манкунианцев давно в курсе по поводу желания футболиста покинуть клуб.

Райола: «„Манчестер Юнайтед“ давно знает о настроении Погба»

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