Де Лихт напоминает мне Ибрагимовича за его амбиции.

Происшествия Стало известно о заказчике «дела Голунова» Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Политика Избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в Мосгордуму Окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил в среду глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Происшествия В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.

Авто Mercedes-Benz может снять с производства пикап Х-Класса По данным Automotive News, в связи с сокращением издержек компания Daimler рассматривает возможность остановки производства пикапа Х-Класса.

Политика Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политика Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Политика Володин предложил внести поправки в Конституцию России В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Политика Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Экономика «Эталон» в I полугодии увеличил продажи недвижимости на 41% Девелоперская группа "Эталон" в I полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости на 41% - до 38,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Происшествия В Краснодаре пресекли контрабанду леопардов и тигра В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который пытался вывезти из России на самолете двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигра, сообщает 17 июля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Политика В Грузии признали зависимость от России Президент России Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию.

Авто Lotus представила 2000-сильный электрогиперкар Evija После 11 лет затишья британский бренд Lotus выпустил свою новинку. Ей стал полностью электрический двухдверный гиперкар под названием Evija.

Космос СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».

Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.