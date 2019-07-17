Футбол
Райола: «Де Лихт напоминает мне Ибрагимовича»Евро-футбол.ру 07:35
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Агент де Лигта считает, что в «Ювентусе» голландец станет лучшим защитником мира
Советский спорт05:51
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в Мосгордуму
Окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщил в среду глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
Обновлено в 09:00
Авто
Mercedes-Benz может снять с производства пикап Х-Класса
По данным Automotive News, в связи с сокращением издержек компания Daimler рассматривает возможность остановки производства пикапа Х-Класса.
Обновлено в 02:14
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Володин предложил внести поправки в Конституцию России
В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Экономика
«Эталон» в I полугодии увеличил продажи недвижимости на 41%
Девелоперская группа "Эталон" в I полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости на 41% - до 38,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Вест Хэм» объявил о рекордном трансфере
Обновлено в 08:59
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Политика
Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
В Краснодаре пресекли контрабанду леопардов и тигра
В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который пытался вывезти из России на самолете двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигра, сообщает 17 июля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Обновлено в 07:11
Политика
В Грузии признали зависимость от России
Президент России Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию.
Обновлено в 07:51
Авто
Lotus представила 2000-сильный электрогиперкар Evija
После 11 лет затишья британский бренд Lotus выпустил свою новинку. Ей стал полностью электрический двухдверный гиперкар под названием Evija.
Обновлено в 01:25
Космос
СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу
США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».
Обновлено в 08:31
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Политика
В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года
Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
Обновлено в 08:18
Спорт
Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира
На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании.
Обновлено в 07:11