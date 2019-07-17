Футбол
Райола: «Де Лихт напоминает мне Ибрагимовича»Евро-футбол.ру 07:35
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Агент де Лигта считает, что в «Ювентусе» голландец станет лучшим защитником мира
Советский спорт05:51
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:03, Ашберн
Политика
Лавров озвучил условия возобновления авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление воздушного сообщения между странами может возобновиться только при условии нормализации обстановки в республике и устранении властями Грузии угрозы для безопасности российских граждан.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Симоньян присоединилась к флешмобу на странице Леди Гаги в Instagram
Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, организованному российскими пользователями Instagram, которые оставляют комментарии под фотографией американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 10:58
Политика
Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено в 04:37
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео
Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
Обновлено в 09:33
Футбол
«Тоттенхэм» подтвердил, что Роуз, Янссен и Нкуду покинут клуб
Лондонский клуб подтвердил, что игроки ищут новые команды.
Обновлено в 09:38
Политика
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Наука
Носорогов предложили отпугивать от мест охоты браконьеров дронами
Британские биологи предложили отпугивать носорогов от мест, где они с большой вероятностью могут стать добычей браконьеров, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Ученые протестировали несколько способов отпугивания для носорогов: звуки сирены, летящие на разной высоте беспилотники и запах жгучего красного перца.
Обновлено в 08:24
Футбол
Сын Тихонова стал игроком «Химок»
Обновлено в 09:45
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Общество
Глава Астраханской области обращался в ГП до задержания и.о. министра
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил РИА Новости, что обращал внимание Генпрокуратуры на ситуацию с аварийным жильем в регионе перед задержанием исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных дел
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
ВС России начали получать новейшие автоматы АК-12
Вооруженные силы РФ получили первую партию самых новых автоматов АК-12.
Обновлено в 04:48
Здоровье
В Тверской области совершенствуют систему скорой помощи
В Правительстве Тверской области 17 июля на совещании обсудили развитие системы «скорых» в регионе.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Интернет
Вирусное приложение FaceApp вызвало серьезные вопросы о приватности
Приложение FaceApp, позволяющее с помощью нейросетей манипулировать фотографиями, обрело вторую жизнь, став вирусным среди западных звезд.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына
Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Общество
В Гидрометцентре рассказали о времени возврата летней погоды в Москву
В среду и четверг в Московском регионе будет облачно, местами пройдут сильные дожди и гроза, во время которой порывы ветра могут доходить до 12 – 17 м / с. Днем воздух максимально может прогреться до 20 градусов, утром и ночью ожидается 10 – 15 градусов тепла.
Обновлено в 08:36
Путешествия
Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока
Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
Обновлено в 07:28
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб. Почему доходы уходят в минус Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (– 0,2%) по сравнению с первым (– 2,5%).
Обновлено в 11:00