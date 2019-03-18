Футбол

«Райо Вальекано» уволил Мичела с поста главного тренераСпорт-Экспресс 17:54

"Райо Вальекано" уволил главного тренера команды Мичела, сообщает пресс-служба "пчел". Он работал с командой с 2017 года.
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Главный тренер «Райо Вальекано» уволен

Sportbox.RU17:01

«Райо Вальекано» уволил главного тренера

Soccer.ru17:08

Главный тренер «Райо Вальекано» уволен

Матч ТВ17:01

«Райо Вальекано» уволил Мичела с поста главного тренера

Спорт-Экспресс17:54

Мичел уволен с поста главного тренера «Райо Вальекано»

РИА Новости16:46
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Происшествия

Самолет из Петербурга избежал столкновения при посадке в Шереметьево. Экипажу пришлось уходить на второй круг

Самолет компании «Аэрофлот» рейса Петербург – Москва не смог приземлиться в Шереметьево с первого раза.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Базу с «самолетами судного дня» затопило в США

Ранее сообщалось, что в США поднялся в воздух самолет "судного дня".
Обновлено в 18:45
Политика

Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России и выступает за усиление давления на Москву путем введения санкций.
Обновлено в 18:07
Общество

Глава Warner Brothers уволился после обвинений в измене

Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара ушел в отставку после обвинений в измене.
Обновлено в 17:53
Политика

В Якутии после дела об изнасиловании пообещали разобраться с миграцией

Руководство Якутии провело встречу с жителями столицы региона, которые накануне вышли на акцию протеста после похищения и изнасилования жительницы города.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Представитель Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

Анна Исаева, представитель певицы Юлии Началовой, в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» рассказала о последних словах, которые сказала ей артистка.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Разыскиваемый в Перу экс-президент задержан в США за пьянство

Как отмечает ТАСС, американские правоохранители знали о проблемах Толедо с законом, но подчеркнули, что "наличие обвинений в Перу не уполномочивает их задерживать его в США".
Обновлено в 17:52
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Обновлено в 16:47
Политика

Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.
Обновлено в 17:49
Политика

Эрдоган: Западные СМИ лукавят при освещении теракта в Новой Зеландии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что западные средства массовой информации лукавят, рассказывая о ситуации вокруг теракта в Новой Зеландии.
Обновлено в 18:50
Космос

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

У семьи Юлии Началовой возникли проблемы с похоронами певицы

У семьи певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, возникли проблемы с похоронами, пишет Тelegram-канал Baza.
Обновлено в 04:34
Экономика

Стоимость зарегистрированной на офшоры жилой недвижимости Великобритании оценили в 100 млрд фунтов

В Global Witness отметили, что британская недвижимость "является одним из популярных средств для преступников и коррупционеров для отмывания денег", добавив, что результаты исследования показывают "угрожающий масштаб скандала с недвижимостью в Великобритании".
Обновлено в 09:56
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.
Обновлено в 16:02
Политика

Путин подписал закон об оскорблении госсимволов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в интернете будут блокироваться материалы, оскорбляющие общество, государственные символы и институты власти РФ.
Обновлено в 12:01
Политика

Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов

Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК

В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Политика

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено в 15:51
Футбол

Кокорин – о 28-летии в СИЗО: «Никаких подарков не просил»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о дне рождения в СИЗО, куда он был помещен в рамках дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».
Обновлено в 18:28
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Политика

МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор крымчан

В российском МИДе заявили, что НАТО и ЕС уже пора признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова.
Обновлено в 16:40
Политика

Венесуэла сообщила о захвате диппредставительств в США оппозицией

Правительство Венесуэлы сообщило в понедельник о захвате своих дипломатических представительств в США представителями оппозиции.
Обновлено в 18:39
Политика

В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения

Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Общество

Фестиваль «Крымская весна» в Москве посетили более 800 тысяч человек

Обновлено в 16:45
Общество

ФСБ обыскивает магазины «Красная икра»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) приступили к обыскам и выемке документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил источник «Интерфакса».
Обновлено в 06:58
Общество

Школьницу в Псковской области затравили после письма с жалобой Путину

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения

Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Финансы

МВФ и Аргентина достигли соглашения о транше в $10,87 млрд

Международный валютный фонд и власти Аргентины достигли соглашения в рамках программы экономической помощи, согласно которому страна может получить транш в размере около $10,87 млрд.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Джонни Депп предоставил суду 87 доказательств агрессии Эмбер Херд

Депп отметил, что разгневанная Херд не раз нападала на него: жена бросила в актера бутылку водки, которая отрезала Джонни средний палец на правой руке и сломала кости.
Обновлено в 17:37
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Мадрид, выступающий в Примере. Основан в 1924 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кампо де Вальекас», вмещающем 15 500 зрителей.
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