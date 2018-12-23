Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»
Спорт-Экспресс
14:39

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас. "Райо Вальекано" набрал 13 очков и расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице. "Леванте" с 22 баллами занимает 9-ю строчку.
Спорт-Экспресс14:39

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«Райо Вальекано» обыграл «Леванте» в чемпионате Испании

РИА Новости14:44

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

Спорт-Экспресс14:39

«Райо Вальекано» обыграл «Леванте», но остался в зоне вылета

Sport24.ru14:31

Гол Де Томаса принес победу «Райо Вальекано» над «Леванте»

Матч ТВ14:28

Гол Де Томаса принес победу «Райо Вальекано» над «Леванте»

Sportbox.RU14:28

Гол экс-игрока «Рубина» не спас «Леванте» от поражения в игре с «Райо Вальекано»

Чемпионат14:25

Чемпионат Испании. «Севилья» вырвала ничью у «Леганеса», «Райо» принимает «Леванте»

Sports.ru21 декабря в 06:40
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
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В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
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«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

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Дом капитана «ПСЖ» ограбили, когда футболист был на поле

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Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
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«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
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Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
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Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
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«Реал» вчера выиграл клубный чемпионат мира, обыграв «Аль-Айн» в финале.
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Антон «Klenoff» Кленов – игрок «Динамо» – выиграл чемпионат России по FIFA 19.
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Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
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Как утверждает Tuttomercatoweb, на 33-летнего англичанина претендуют "Интер" и "Рома".
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Рубен Рочина
Испанский футболист
Испанский футболист, игрок испанского клуба «Леванте». Играет чаще всего на позиции оттянутого форварда, реже - на месте атакующего флангового полузащитника. Рочина является воспитанником «Барселоны», за вторую команду которой выступал два с половиной года. В 2011 году он стал игроком английского «Блэкберн Роверс», где провёл ещё три с половиной сезона, дважды отправляясь в полугодичные аренды в «Сарагосу» и «Райо Вальекано», в 2014-2016 годах выступал на родине за «Гранаду». Рочина выступал за юношеские сборные Испании различных возрастных категорий, в 2008 году он с командой юношей до 17 лет стал чемпионом Европы.
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Райо Вальекано
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Мадрид, выступающий в Примере. Основан в 1924 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кампо де Вальекас», вмещающем 15 500 зрителей.
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