Рубен Рочина Испанский футболист

Испанский футболист, игрок испанского клуба «Леванте». Играет чаще всего на позиции оттянутого форварда, реже - на месте атакующего флангового полузащитника. Рочина является воспитанником «Барселоны», за вторую команду которой выступал два с половиной года. В 2011 году он стал игроком английского «Блэкберн Роверс», где провёл ещё три с половиной сезона, дважды отправляясь в полугодичные аренды в «Сарагосу» и «Райо Вальекано», в 2014-2016 годах выступал на родине за «Гранаду». Рочина выступал за юношеские сборные Испании различных возрастных категорий, в 2008 году он с командой юношей до 17 лет стал чемпионом Европы.