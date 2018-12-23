Футбол

«Райо Вальекано» обыграл «Леванте», но остался в зоне вылета
Sport24.ru
вчера в 14:31

В Ла Лиге сыгран очередной матч 17-го тура. «Райо Вальекано» принимал «Леванте» и добился победы (2:1). Несмотря на успех, мадридцы остались на последнем месте. На 23-й минуте Антонио Гарсия отправил мяч в собственные ворота, выведя «Райо Вальекано» вперед.
Sport24.ruвчера в 14:31

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«Райо Вальекано» обыграл «Леванте» в чемпионате Испании

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Испанский футболист, игрок испанского клуба «Леванте». Играет чаще всего на позиции оттянутого форварда, реже - на месте атакующего флангового полузащитника. Рочина является воспитанником «Барселоны», за вторую команду которой выступал два с половиной года. В 2011 году он стал игроком английского «Блэкберн Роверс», где провёл ещё три с половиной сезона, дважды отправляясь в полугодичные аренды в «Сарагосу» и «Райо Вальекано», в 2014-2016 годах выступал на родине за «Гранаду». Рочина выступал за юношеские сборные Испании различных возрастных категорий, в 2008 году он с командой юношей до 17 лет стал чемпионом Европы.
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Райо Вальекано
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Мадрид, выступающий в Примере. Основан в 1924 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кампо де Вальекас», вмещающем 15 500 зрителей.
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