Футбол

«Райо Вальекано» обыграл «Эйбар»
Спорт-Экспресс
17:03

"Райо Вальекано" на своем поле обыграл "Эйбар" в матче 14-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч на 53-й минуте забил Адриан Эмбарба.
Спорт-Экспресс17:03

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Обидчик «Реала» уступил другой команде из Мадрида

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«Райо Вальекано» прервал десятиматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Эйбар»

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«Райо Вальекано» обыграл «Эйбар»

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Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» победил «Эйбар»

Sports.ru04:29

Прогноз на матч «Райо Вальекано» - «Эйбар»: кто будет ближе к победе

Евро-футбол.рувчера в 09:44
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Как сообщал News.ru, футболисты австрийского «Рапида» отпраздновали победу над московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы эмоциональной кричалкой.
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Матч 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может быть перенесен из-за сложных погодных условий.
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Андрей Ещенко: Если разрешат, расскажу про Карреру

Вы думаете, что все знаете, но нет. Если разрешат рассказать — расскажу.
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