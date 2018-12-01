Футбол
"Райо Вальекано" на своем поле обыграл "Эйбар" в матче 14-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч на 53-й минуте забил Адриан Эмбарба.
Спорт-Экспресс17:03
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Футбол
«Сент-Этьен» разгромил «Нант» в 15-м туре чемпионата Франции
В матче 15-го тура чемпионата Франции Сент-Этьен на своем поле обыграл Нант со счетом 3:0.
Обновлено в 17:44
Футбол
Кардозу: «„Динамо“ идет не на том месте, на котором должно находиться»
Нападающий московского «Динамо» Мигель Кардозу прокомментировал ничейный результат матча против казанского «Рубина» (1:1) в 16-м туре первенства РПЛ.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Кардифф» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»
Обновлено в 17:16
Футбол
«Майнц» на выезде обыграл «Фортуну» с минимальным счетом
Обновлено в 18:28
Футбол
Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019
Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено в 17:52
Футбол
Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
Обновлено в 17:27
Футбол
Селихов грубо ответил болельщику, оскорбившему Глушакова
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов во время онлайн-трансляции в «Инстаграме» встал на защиту партнёра по команде Дениса Глушакова, выступающего на позиции хавбека.
Обновлено в 14:31
Футбол
Каррера рассказал о предложениях вернуться к тренерской работе
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он скоро может вернуться к работе.
Обновлено в 15:07
Футбол
«Рапид» назвал детской кричалку в раздевалке
Как сообщал News.ru, футболисты австрийского «Рапида» отпраздновали победу над московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы эмоциональной кричалкой.
Обновлено в 12:39
Футбол
Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» может быть перенесен из-за морозов
Матч 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может быть перенесен из-за сложных погодных условий.
Обновлено в 17:40
Футбол
Андрей Ещенко: Если разрешат, расскажу про Карреру
Вы думаете, что все знаете, но нет. Если разрешат рассказать — расскажу.
Обновлено в 10:03
Футбол
Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Зенит» отреагировал на возможное возвращение Аршавина
В пресс-службе петербургского "Зенита" высказались о возможном возвращении в клуб полузащитника Андрея Аршавина, передает "РИА Новости".
Обновлено в 18:14
Футбол
«Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» интересуются Габиголом
По информации Daily Mail, в 22-летнем форварде заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
Обновлено в 16:43
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде
Мадрид выбран местом проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".
Обновлено в 18:47