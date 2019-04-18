Футбол

«Райо Вальекано» и «Уэска» мячей не забилиProstoProSport 14:29

Футболисты «Райо Вальекано» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Уэской». Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас», завершилась со счетом 0:0. У «Райо Вальекано» стало 28 очков, а у «Уэски» теперь 26 очков.
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