Футбол

«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 10:04

"Райо Вальекано" сыграл вничью с "Бетисом" в матче 29-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева набрали 24 очка и остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, гости с 40 баллами располагаются на 9-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

РИА Новости10:13

«Райо Вальекано» упустил победу над «Бетисом»

Sportbox.RU10:04

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Бетисом» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru09:59

«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью

Спорт-Экспресс10:04

«Райо Вальекано» упустил победу над «Бетисом»

Матч ТВ10:04

«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Sport24.ru09:58

«Райо Вальекано» и «Бетис» не смогли выявить победителя в матче Примеры

Чемпионат09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Обновлено в 08:41
Происшествия

Самолет из Москвы приземлился в Будапеште с третьей попытки

Обновлено в 09:00
Политика

Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика

Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.
Обновлено в 10:08
Политика

Основная борьба на украинских выборах идет за второе место

Явка на 15:00 составляет 43,8% избирателей.
Обновлено в 09:38
Здоровье

В Пензе голодающим имамам вызвали «скорую помощь»

Пензенские имамы, четыре дня назад объявившие голодовку, почувствовали себя хуже.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Скандал в Киеве: избирателям дали ручку с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве произошёл скандал после того, как подписи несколько человек исчезли с бланка, в котором избиратели расписывались за выданные бюллетени.
Обновлено в 10:48
Политика

Аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины

Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в Чернигове.
Обновлено в 06:35
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
Политика

В Киевской области изъяли 600 кг героина

По словам Князева, в ночь на 31 марта полиция изъяла 100 кг героина, ещё 500 кг героина было изъято немного позднее.
Обновлено в 10:53
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 06:05
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»

После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией

Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Происшествия

На берегу Финского залива спасли двух истощенных тюленят

Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Обновлено в 09:04
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Обновлено в 09:40
Политика

В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Спорт

Двукратный призер Олимпиады завершила карьеру

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Гаджеты

Наушники Xiaomi Sports Bluetooth выйдут в продажу 4 апреля

Недавно стало известно о выпуске новых продуктов - беспроводных наушников Xiaomi Sports Bluetooth и кабеля с разъемами USB, microUSB и USB-C.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены

Обновлено в 08:04
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Политика

Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Шесть человек погибли при падении джипа с высоты в Непале

Как минимум шесть человек погибли в результате падения джипа с высоты 200 метров на востоке Непала.
Обновлено в 10:50
Авто

Самые удивительные машины из «будущего»

Обновлено в 11:09
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиан Тельо
Испанский футболист
Испанский футболист, вингер клуба «Реал Бетис».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Райо Вальекано
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Мадрид, выступающий в Примере. Основан в 1924 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кампо де Вальекас», вмещающем 15 500 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное