Футбол
«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 10:04
"Райо Вальекано" сыграл вничью с "Бетисом" в матче 29-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева набрали 24 очка и остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, гости с 40 баллами располагаются на 9-й строчке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Обновлено в 08:41
Политика
Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика
Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.
Обновлено в 10:08
Политика
Основная борьба на украинских выборах идет за второе место
Явка на 15:00 составляет 43,8% избирателей.
Обновлено в 09:38
Здоровье
В Пензе голодающим имамам вызвали «скорую помощь»
Пензенские имамы, четыре дня назад объявившие голодовку, почувствовали себя хуже.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Скандал в Киеве: избирателям дали ручку с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве произошёл скандал после того, как подписи несколько человек исчезли с бланка, в котором избиратели расписывались за выданные бюллетени.
Обновлено в 10:48
Политика
Аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины
Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в Чернигове.
Обновлено в 06:35
Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:33
Политика
В Киевской области изъяли 600 кг героина
По словам Князева, в ночь на 31 марта полиция изъяла 100 кг героина, ещё 500 кг героина было изъято немного позднее.
Обновлено в 10:53
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 06:05
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Обновлено в 09:21
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»
После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией
Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Происшествия
На берегу Финского залива спасли двух истощенных тюленят
Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика
В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК
Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Спорт
Двукратный призер Олимпиады завершила карьеру
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Гаджеты
Наушники Xiaomi Sports Bluetooth выйдут в продажу 4 апреля
Недавно стало известно о выпуске новых продуктов - беспроводных наушников Xiaomi Sports Bluetooth и кабеля с разъемами USB, microUSB и USB-C.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Политика
Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Общество
Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром
К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Шесть человек погибли при падении джипа с высоты в Непале
Как минимум шесть человек погибли в результате падения джипа с высоты 200 метров на востоке Непала.
Обновлено в 10:50
Авто
Самые удивительные машины из «будущего»
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56