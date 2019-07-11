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с чего всё началось

Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБП Система быстрых платежей (СБП) может потерять свою привлекательность для населения, если банки установят комиссии за такие переводы на уровне карточных.

Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБП

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