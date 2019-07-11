Экономика

Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБПКоммерсантъ 15:27

Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБП Система быстрых платежей (СБП) может потерять свою привлекательность для населения, если банки установят комиссии за такие переводы на уровне карточных.
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с чего всё началось

Быстрым платежам накручивают процент

Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
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