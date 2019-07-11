Экономика
Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБПКоммерсантъ 15:27
Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБП Система быстрых платежей (СБП) может потерять свою привлекательность для населения, если банки установят комиссии за такие переводы на уровне карточных.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.Коммерсантъвчера в 19:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Крупные банки настояли на увеличении комиссии за переводы в системе быстрых платежей
Интерфаксвчера в 23:35
Крупные банки выступили за увеличение комиссии за переводы в Системе быстрых платежей
Ведомостивчера в 19:50
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Культура
Лучшим сувениром России стала Каргопольская игрушка
Набор «Древние образы Каргопольской глиняной игрушки» признали победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир».
Обновлено в 08:42
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено в 20:30
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Гаджеты
Apple избавит свои iPhone от экранных вырезов в 2021 году
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, корректирующий огонь по населенным пунктам ЛНР, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Обновлено в 16:33
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.
Обновлено в 20:10
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено 09 июля в 22:41
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика
Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Технологии
МТС развернется на 360 градусов
МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Бузова получила травму во время съемок «Форт Боярд»
Певица и телеведущая Ольга Бузова в ходе съемок новой версии шоу «Форт Боярд» во Франции получила травму.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Общество
«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено в 13:14
Политика
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку
Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Футбол
Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезона
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главных фаворитах за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
США распродают аналоги российских БДК
Аналоги российских БДК Особенно американское издание негодует в связи с распродажей LSV – судов обеспечения с радиусом действия в 6500 миль.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.
Обновлено в 11:58