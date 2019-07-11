Экономика
Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБПКоммерсантъ 15:27
Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБП Система быстрых платежей (СБП) может потерять свою привлекательность для населения, если банки установят комиссии за такие переводы на уровне карточных.
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Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.Коммерсантъвчера в 19:07
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Крупные банки выступили за увеличение комиссии за переводы в Системе быстрых платежей
Ведомостивчера в 19:50
Крупные банки настояли на увеличении комиссии за переводы в системе быстрых платежей
Интерфаксвчера в 23:35
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