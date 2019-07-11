Экономика

Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБПКоммерсантъ 15:27

Райффайзенбанк возьмет 1,5% за переводы в СБП Система быстрых платежей (СБП) может потерять свою привлекательность для населения, если банки установят комиссии за такие переводы на уровне карточных.
Читать в источнике
с чего всё началось

Быстрым платежам накручивают процент

Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Коммерсантъвчера в 19:07

Подробнее о событии

ЦБ расширяет комиссию

Коммерсантъ16:14

Крупные банки выступили за увеличение комиссии за переводы в Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 19:50

Крупные банки РФ требуют увеличить комиссию за онлайн-переводы по номеру телефона

Говорит Москва01:32

Банки могут поднять комиссию за переводы в системе быстрых платежей

Аргументы и Факты00:31

Крупные банки настояли на увеличении комиссии за переводы в системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 23:35

Переводы с карты на карту подорожают

Deita.ruвчера в 21:45

Российские банки требуют повысить комиссию в системе быстрых платежей — СМИ

REGNUM02:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:09, Вашингтон
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Авто

Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено в 05:27
Технологии

Исследование определило взаимосвязь между уровнем зарплаты и спокойствием отпуска

Компания из Америки провела исследование, в результате которого определила взаимосвязь между высоким уровнем зарплаты и спокойствием отдыха, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие

Генштаб РФ: НАТО создаёт у границ России ударный наступательный кулак

Обновлено в 11:30
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Транмир Роверс» в товарищеском матче — 6:0

Обновлено в 16:18
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России

В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Общество

В Чебоксарах решается судьба трех долгостроев

Сегодня в Чебоксарах остались три не сданных объекта.
Обновлено в 14:35
Общество

В Царское Село будут пускать только по паспорту

Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.
Обновлено в 16:04
Интернет

В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя

В Twitter сообщили, что компания полностью восстановила работу сервиса после сбоя.
Обновлено в 18:57
Политика

Путин принял отставку губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной работу канадской организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress) на территории России.
Обновлено в 11:36
Футбол

Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезона

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главных фаворитах за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 18:24
Энергетика

ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122%

Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.
Обновлено в 08:01
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России

В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Происшествия

Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:48
Гаджеты

Появилось первое официальное изображение Samsung Galaxy Watch Active 2

Обновлено в 16:44
Кино

Китайцы нашли исторический ляп в трейлере фильма «Мулан»

Обновлено в 07:09
Происшествия

Футбольные фанаты из Алжира разграбили два магазина в центре Парижа

В центре Парижа, где выходцы из Алжира отмечали победу своей футбольной сборной, разграблены как минимум два магазина, передает AFP.
Обновлено в 19:44
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Обновлено в 19:11
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес

Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено в 08:18
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб

Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:31
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу

Обновлено в 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное