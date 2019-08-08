с чего всё началось

Чаще всего российские туристы подвергаются мошенничеству с банковскими картами в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. Об этом, как передает ТАСС, сказано в исследовании Райффайзенбанка. При этом, как отмечается, что Индонезия лидирует в соответствующем списке с 2017 года.

Райффайзенбанк назвал страны-лидеры по мошенничеству с картами россиян

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