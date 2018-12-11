Экономика
Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту
Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредитуВедомости01:59
Как пишет «Коммерсантъ», это не мошенничество – по тарифному плану Райффайзенбанка комиссия в 700 руб. за мониторинг взимается однократно в первый день просрочки. Судебная практика показывает, что комиссия существует довольно давно, но раньше называлась штрафом.
Ведомости01:59
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с чего всё началось
Изучение судебной практики банка показало, что комиссия существует в банке довольно давно, хотя раньше называлась штрафом. В пресс-службе банка пояснили, что «штраф за просрочку оплаты минимального платежа» был переименован в «комиссию за мониторинг просроченной задолженности» с 1 июля 2014 года.Коммерсантъвчера в 17:11
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