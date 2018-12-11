Экономика

Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту
Ведомости
01:59

Как пишет «Коммерсантъ», это не мошенничество – по тарифному плану Райффайзенбанка комиссия в 700 руб. за мониторинг взимается однократно в первый день просрочки. Судебная практика показывает, что комиссия существует довольно давно, но раньше называлась штрафом.
Ведомости01:59
с чего всё началось

Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги

Согласно тарифному плану банка, комиссия за мониторинг удерживается однократно в первый день просрочки и составляет 700 руб. Изучение судебной практики банка показало, что комиссия существует в банке довольно давно, хотя раньше называлась штрафом.
Коммерсантъвчера в 17:11

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Екатеринбург Онлайнвчера в 09:07
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Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба»

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Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
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Финансы

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Основной причиной падения рубля к доллару стало понижение цен на нефть.
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Крупный российский сервис заказа такси InDriver объявил о выходе на рынок Бразилии и Эквадора.
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В ЛНР промышленное производство выросло в 3,4 раза

В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 10 месяцев 2018 года реализовали в 3,4 раза больше продукции перерабатывающей промышленности, чем за аналогичный период 2017 года, заявили в министерстве промышленности и торговли республики, сообщает 10 декабря «Луганский информационный центр».
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Генподрядчику строительства космодрома Восточный грозит банкротство

В октябре Роскосмос заключил с ПСО «Казань» контракт стоимостью 38,7 млрд рублей на строительство второго старта на Восточном, хотя о привлечении ПСО к проекту стало известно более года назад.
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