Согласно тарифному плану банка, комиссия за мониторинг удерживается однократно в первый день просрочки и составляет 700 руб. Изучение судебной практики банка показало, что комиссия существует в банке довольно давно, хотя раньше называлась штрафом.

с чего всё началось

Как пишет «Коммерсантъ», это не мошенничество – по тарифному плану Райффайзенбанка комиссия в 700 руб. за мониторинг взимается однократно в первый день просрочки. Судебная практика показывает, что комиссия существует довольно давно, но раньше называлась штрафом.

Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту

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