Экономика

Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту
Ведомости
01:59

Райффайзенбанк штрафует клиентов – владельцев кредитных карт на 700 руб. при просрочке платежа, называя эту плату «комиссией за мониторинг просроченной задолженности», пишет «Коммерсантъ».
Ведомости01:59
с чего всё началось

Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги

Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги Вступивший в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите, казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту. Однако это не мешает банкам продолжать их взимать, просто переименовав в комиссии.
Коммерсантъвчера в 17:11

Подробнее о событии

СМИ узнали, как в «Райффайзенбанке» обходят запрет на штрафы по просрочке выплат

Life.ru04:27

Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту

Ведомости01:59

Комиссия вместо штрафа: Райффайзенбанк предложил клиентам платить по 700 рублей за SMS

Телеканал 360°00:54

Райффайзенбанк ввел комиссию 700 рублей за смс

Snob.ruвчера в 23:30

Райффайзенбанк начал рассылать СМС за 700 рублей

News.ruвчера в 21:36

Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги

Коммерсантъвчера в 17:11

Уральский банк уволил сотрудника, который выбивал долги с заемщиков, а сам не платил по кредиту

Екатеринбург Онлайнвчера в 09:07
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Автоматически обработаны 7143 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Экономика

FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка

Представитель Альфа-банка опроверг Financial Times информацию о возможной продаже кредитной организации, заявив, что сейчас подобные планы выглядят нереалистично.
Обновлено в 07:35
Экономика

Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Обновлено в 07:28
Энергетика

Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с.
Обновлено в 07:30
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Обновлено в 07:29
Экономика

Греф допустил изменение названия Сбербанка

Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк».
Обновлено в 07:26
Экономика

Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам ситуацию с надбавкой к пенсии

Глава Минтруда РФ Максим Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам, что надбавка к пенсии с 1 января 2019 года будет для всех разной.
Обновлено в 07:13
Экономика

В России 1,2 млн домохозяйств могут лишиться доступа к телевидению

Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что лишиться доступа к телевидению могут 1,2 млн домохозяйств, или 1,5% от общего числа.
Обновлено в 07:24
Экономика

Счетную палату не устраивает ситуация на страховом рынке

Аудиторы Счетной палаты анализировали выполнение плана мероприятий по реализации стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 г. Она была принята в июле 2013 г. Об итогах проверки Счетная палата сообщила во вторник, 11 декабря.
Обновлено в 06:42
Экономика

В России объем добытого за год золота вырос до 265 тонн

За десять месяцев 2018 года производство золота в России выросло на 1,46% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 07:04
Недвижимость

В Подмосковье прогнозируют падение спроса на новогоднюю аренду дач

В период новогодних праздников спрос на аренду загородных коттеджей и дач в Московской области упадет на 20%.
Обновлено в 07:06
Экономика

Экономика Германии в декабре стала привлекательнее для инвесторов

Несмотря на декабрьский скачок роста индекса доверия инвесторов к экономике Германии, экономические ожидания остаются негативными.
Обновлено в 07:28
Экономика

Инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000 процентов

Инфляция в Венесуэле достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.
Обновлено в 07:01
Финансы

Рубль в ходе торгов растёт к доллару и евро

На открытии торгов 11 декабря рубль растёт к доллару и евро.
Обновлено в 03:46
Экономика

Российский миллиардер купил производителя сырка «Дружба»

«Карат» входит в верхнюю тройку продавцов плавленых сыров в России, приводит компания данные Nielsen.
Обновлено в 05:02
Экономика

Правительство в феврале 2019 года обсудит вопрос о единой сети 5G

Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что решений относительно целесообразности создания единого инфраструктурного оператора для строительства сети 5G в правительстве нет, но вопрос обсудят в феврале 2019 года.
Обновлено в 07:32
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