Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги Вступивший в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите, казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту. Однако это не мешает банкам продолжать их взимать, просто переименовав в комиссии.

с чего всё началось

Райффайзенбанк штрафует клиентов – владельцев кредитных карт на 700 руб. при просрочке платежа, называя эту плату «комиссией за мониторинг просроченной задолженности», пишет «Коммерсантъ».

Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту

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