Футбол

Райан Гиггз: Вокруг игры «Манчестер Юнайтед» есть позитив
Советский спорт
01:40

Есть реальный позитив вокруг игры, нужно пронести его вперед на следующий матч с Борнмутом, - приводит слова Гиггза Manchester Evening News. Стоит отметить, что эта игра стала второй для Манчестер Юнайтед под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который сменил на этом посту Жозе Моуринью.
Советский спорт01:40

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Райан Гиггз: «Вокруг игры „МЮ“ есть позитив»

Матч ТВ02:07

Райан Гиггз: «Вокруг игры „МЮ“ есть позитив»

Sportbox.RU02:07

Райан Гиггз: Вокруг игры «Манчестер Юнайтед» есть позитив

Советский спорт01:40

Гиггз: есть позитив вокруг игры «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат01:25
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Футбол

Калиду Кулибали: «Горжусь своим цветом кожи»

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали после поражения от "Интера" в матче 18-го тура чемпионата Италии (0:1) признался, что разочарован.
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Футбол

Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды

Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в столичный "Спартак".
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Футбол

Дубль Погба помог «МЮ» одержать вторую подряд победу при Сульшере

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей дубль оформил французский полузащитник Поль Погба, а ещё один мяч на свой счёт записал сербский полузащитник Неманья Матич.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол

Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было классным»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему нравилось соперинчество с Криштиану Роналду.
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Футбол

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Футбол

Азар забил сотый гол за «Челси»

Полузащитник "Челси" Эден Азар забил гол в первом тайме матча 19-го тура АПЛ против "Уотфорда".
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Футбол

«Рома» уверенно обыграла «Сассуоло»

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Футбол

Ловрен: «Для „Ливерпуля“ каждый матч как финал»

"Ливерпуль" идет шаг за шагом, у нас сейчас каждая игра финальная. Первый тайм был тяжелым, но мы проявили терпение и показали качество.
Обновлено вчера в 12:46
Футбол

Рияд Махрез: «Все еще чувствую себя новичком в „Манчестер Сити“»

Нападающий "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что все еще чувствует себя новичком в этой команде.
Обновлено вчера в 11:29
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Денис Черышев: «„Краснодар“ имеет шансы стать чемпионом»

Думаю, после перерыва будет интересно. Думаю, что у "Краснодара" есть шансы.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол

Лука Модрич: «Мечтаю завершить карьеру в „Реале“»

Обновлено в 00:57
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Футболист «Ботафого» получил 7,5 лет тюрьмы

Эвертон был приговорен к 7,5 годам с отбыванием наказания в тюрьме полуоткрытого типа (дневное или ночное пребывание).
Обновлено в 01:57
Футбол

Гаттузо: «Беру на себя всю ответственность за результаты „Милана“»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо дал комментарий после матча 18-го тура Серии А с "Фрозиноне" (0:0). Мы не можем играть так, как сегодня в первом тайме, если хотим попасть в первую четверку.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол

Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено

Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.
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Кириченко отправил Кротова поздравить «Спартак» с Новым годом

«Уфа» выпустила ролик, в котором поздравила болельщиков с наступающий Новым годом.
Обновлено в 01:19
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Райан Гиггз
Британский футболист
Валлийский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером национальной сборной Уэльса. На протяжении всей своей карьеры выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед», за который провёл 963 официальных матча. Является самым титулованным игроком в истории британского футбола. 19 мая 2013 года стал первым футболистом, выигравшим 13 чемпионских титулов высшего дивизиона Англии.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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