Есть реальный позитив вокруг игры, нужно пронести его вперед на следующий матч с Борнмутом, - приводит слова Гиггза Manchester Evening News. Стоит отметить, что эта игра стала второй для Манчестер Юнайтед под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который сменил на этом посту Жозе Моуринью.

Райан Гиггз: Вокруг игры «Манчестер Юнайтед» есть позитив

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