Футбол
Есть реальный позитив вокруг игры, нужно пронести его вперед на следующий матч с Борнмутом, - приводит слова Гиггза Manchester Evening News. Стоит отметить, что эта игра стала второй для Манчестер Юнайтед под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который сменил на этом посту Жозе Моуринью.
Советский спорт01:40
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Футбол
Калиду Кулибали: «Горжусь своим цветом кожи»
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали после поражения от "Интера" в матче 18-го тура чемпионата Италии (0:1) признался, что разочарован.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды
Полузащитник испанской "Севильи" Квинси Промес в ближайшее время может вернуться в столичный "Спартак".
Обновлено в 02:42
Футбол
Дубль Погба помог «МЮ» одержать вторую подряд победу при Сульшере
Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей дубль оформил французский полузащитник Поль Погба, а ещё один мяч на свой счёт записал сербский полузащитник Неманья Матич.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол
Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было классным»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему нравилось соперинчество с Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 18:40
Футбол
40-летний Буффон продлит контракт с «ПСЖ»
Буффон перешел в «ПСЖ» минувшим летом, покинув туринский «Ювентус», где 40-летний вратарь выступал 17 лет.
Обновлено в 02:37
Футбол
Азар забил сотый гол за «Челси»
Полузащитник "Челси" Эден Азар забил гол в первом тайме матча 19-го тура АПЛ против "Уотфорда".
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
«Рома» уверенно обыграла «Сассуоло»
В матче 18-го тура Серии А "Рома" обыграла "Сассуоло".
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
Ловрен: «Для „Ливерпуля“ каждый матч как финал»
"Ливерпуль" идет шаг за шагом, у нас сейчас каждая игра финальная. Первый тайм был тяжелым, но мы проявили терпение и показали качество.
Обновлено вчера в 12:46
Футбол
Рияд Махрез: «Все еще чувствую себя новичком в „Манчестер Сити“»
Нападающий "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что все еще чувствует себя новичком в этой команде.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол
Денис Черышев: «„Краснодар“ имеет шансы стать чемпионом»
Думаю, после перерыва будет интересно. Думаю, что у "Краснодара" есть шансы.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Лука Модрич: «Мечтаю завершить карьеру в „Реале“»
Обновлено в 00:57
Футбол
Футболист «Ботафого» получил 7,5 лет тюрьмы
Эвертон был приговорен к 7,5 годам с отбыванием наказания в тюрьме полуоткрытого типа (дневное или ночное пребывание).
Обновлено в 01:57
Футбол
Гаттузо: «Беру на себя всю ответственность за результаты „Милана“»
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо дал комментарий после матча 18-го тура Серии А с "Фрозиноне" (0:0). Мы не можем играть так, как сегодня в первом тайме, если хотим попасть в первую четверку.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено
Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Кириченко отправил Кротова поздравить «Спартак» с Новым годом
«Уфа» выпустила ролик, в котором поздравила болельщиков с наступающий Новым годом.
Обновлено в 01:19