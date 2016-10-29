Футбол

Рафинья стал игроком «Фламенго»Советский спорт 03:27

Фламенго на своем официальном сайте объявил о трансфере защитник Рафиньи, который покинул Баварию по окончании сезона на правах свободного агента. Контракт 33-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан на два года. Напомним, Рафинья провел в Баварии восемь лет.
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Рафинья покинул «Баварию» ради «Фламенго»

Газета.Ru03:21

Рафинья подписал контракт с бразильским «Фламенго»

РИА Новости03:29

Рафинья стал игроком «Фламенго»

Советский спорт03:27

Бывший защитник «Баварии» Рафинья стал игроком «Фламенго»

Sport24.ru04:30

Рафинья подписал контракт с «Фламенго»

Матч ТВ03:20

Покинувший «Баварию» Рафинья присоединился к «Фламенго»

Чемпионат02:55

«Фламенго» объявил о подписании контракта с Рафиньей

Sports.ru03:45
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Общество

Основную причину отказа в оформлении пенсии озвучили в ПФР

Собеседники ведомства в беседе с журналистами «Российской газеты» сообщили, что главной причиной всех отказов в начислении пенсии является отсутствие оснований для досрочного выхода на пенсию.
Обновлено в 00:08
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали

Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках

Обновлено в 06:17
Происшествия

На Украине проверяют сообщения о минировании Ровенской АЭС

Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании Ровенской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
Обновлено в 08:03
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Космос

Совершенно не секретно: как работает нагревной стенд «Сура»

Древний Васильсурск словно застыл в прошлом времени, когда писать знаменитые речные виды сюда приезжали Шишкин и Левитан.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия

В Советске горит лакокрасочный завод

Горит один из цехов, порядка 200-300 квадратных метров, завода по производству лакокрасочной продукции на западе города Советска, — сказал «Интерфаксу» источник в администрации муниципалитета.
Обновлено в 04:23
Экономика

ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных

В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Политика

Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины

Основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть в должности премьера, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский намерен уволить 13 губернаторов, узнали СМИ

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен уволить 13 губернаторов областных государственных администраций.
Обновлено в 07:54
Экономика

Всемирный банк назвал риски российской экономики

Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Экономика

Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х

Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».
Обновлено в 06:11
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ, показал отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Обновлено в 06:23
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Происшествия

СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде

Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Минобороны планирует параллельные закупки Су-35 и Су-57

Обновлено в 00:36
Общество

Жители российского города захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.
Обновлено в 08:51
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Бразильский футболист, правый защитник. С сезона 2011/12 выступает за мюнхенскую «Баварию».
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Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро. Является одним из четырёх клубов, который никогда не покидал высший дивизион чемпионата Бразилии, наряду с «Сантосом», «Сан-Паулу» и «Крузейро». Самая популярная команда Бразилии.
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