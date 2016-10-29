Футбол

Рафинья стал игроком «Фламенго»Советский спорт 03:27

Фламенго на своем официальном сайте объявил о трансфере защитник Рафиньи, который покинул Баварию по окончании сезона на правах свободного агента. Контракт 33-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан на два года. Напомним, Рафинья провел в Баварии восемь лет.
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Бывший защитник «Баварии» Рафинья стал игроком «Фламенго»

Sport24.ru04:30

«Фламенго» объявил о подписании контракта с Рафиньей

Sports.ru03:45

Рафинья стал игроком «Фламенго»

Советский спорт03:27

Рафинья покинул «Баварию» ради «Фламенго»

Газета.Ru03:21

Рафинья подписал контракт с «Фламенго»

Матч ТВ03:20

Покинувший «Баварию» Рафинья присоединился к «Фламенго»

Чемпионат02:55

Рафинья подписал контракт с бразильским «Фламенго»

РИА Новости03:29
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