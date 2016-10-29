Футбол
Рафинья стал игроком «Фламенго»Советский спорт 03:27
Фламенго на своем официальном сайте объявил о трансфере защитник Рафиньи, который покинул Баварию по окончании сезона на правах свободного агента. Контракт 33-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан на два года. Напомним, Рафинья провел в Баварии восемь лет.
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