Футбол

Рафинья стал игроком «Фламенго»Советский спорт 03:27

Фламенго на своем официальном сайте объявил о трансфере защитник Рафиньи, который покинул Баварию по окончании сезона на правах свободного агента. Контракт 33-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан на два года. Напомним, Рафинья провел в Баварии восемь лет.
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Рафинья перешел во «Фламенго»

Soccer.ru03:02

Рафинья стал игроком «Фламенго»

Советский спорт03:27

Рафинья покинул «Баварию» ради «Фламенго»

Газета.Ru03:21

Рафинья подписал контракт с «Фламенго»

Матч ТВ03:20

Рафинья подписал контракт с бразильским «Фламенго»

РИА Новости03:29

Покинувший «Баварию» Рафинья присоединился к «Фламенго»

Чемпионат02:55

«Фламенго» объявил о подписании контракта с Рафиньей

Sports.ru03:45
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Футбол

Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов

Предполагаемые участники преступной группы были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. При обысках у подозреваемых также нашли более $2 млн и € 500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
Обновлено в 03:24
Политика

Ушаков: Россия ждет от Киева конкретных шагов по исполнению «Минска»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль ждет от новых властей Украины конкретных шагов по реализации Минских соглашений.
Обновлено в 03:11
Политика

Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС

Парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

Сегодня утром, 10 июня, в окрестностях Ялты произошла дорожная авария, в результате которой погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также пешеход.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Происшествия

В колонну МЧС в Тульской области въехала фура

Колонна МЧС России, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП.
Обновлено в 03:56
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено 08 июня в 21:12
Армия и оружие

Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия

Польша и США закончили переговоры об увеличении военного присутствия, и теперь решение должны принять президенты двух стран, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.
Обновлено в 02:46
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Путешествия

Путешественники назвали худшие места в поездах

Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Убийца расстрелял парня и девушку в центре Уфы

Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 02:56
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Общество

В России ужесточили штрафы за кражу электричества

С 9 июня вступает в силу закон, который ужесточает наказание за повторное подключение электрическим и тепловым сетям.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Транспорт

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 9—10 декабря, заявили в руководстве предприятия «Крымская железная дорога».
Обновлено в 04:05
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В Калининградской области загорелся цех лакокрасочного завода

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Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

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Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
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Названа причина преждевременной смерти молодых людей

Отсутствие овощей и фруктов в большей степени влияет на здоровье молодых людей, особенно - мужчин.
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Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

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Названа дата запуска индийской станции «Чандраян-2» к Луне

Сообщается, что запуск индийской миссии к Луне состоится с 9 по 16 июля 2019 года.
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В «тонущем» торговом центре прозвучала музыка «Титаника»

Посетители торгового центра оценили шутку музыкантов и выложили видеозапись в соцсетях.
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