Футбол
Рафинья подписал контракт с «Фламенго»Матч ТВ 03:20
Бывший защитник «Баварии» Рафинья стал игроком «Фламенго». Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, 33-летний игрок подписал контракт на два года. По окончании минувшего сезона Рафинья покинул «Баварию» на правах свободного агента.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Происшествия
СК опроверг получение дела Голунова
Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:32
Музыка
Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go On
Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Авто
Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»
Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Посол США в России Джон Хантсман, который возглавляет американскую миссию с 2017 года, может к концу года покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Политика
Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая занимается производством президентского лимузина «Кортеж».
Обновлено в 13:25
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Здоровье
Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз
Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.
Обновлено в 11:20
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.
Обновлено в 03:42
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Общество
Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Рыбный цех загорелся в Астрахани
Обновлено в 13:41
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Обновлено в 14:51
Наука
В Британии обнаружено место падения крупнейшего в истории метеорита
Научные работники из Абединского и Оксфордского университетов обнаружили в Британии место падения крупнейшего в истории метеорита.
Обновлено в 04:01
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»
Обновлено в 12:44
Спорт
Сноубордист Уайлд получил временный допуск от ФМБА
Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 14:12