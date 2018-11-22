Футбол

Рафинья: «Хотел бы, чтобы Неймар вернулся в „Барселону“»
Soccer.ru
вчера в 11:23

Полузащитник "Барселоны" Рафинья прокомментировал слова своего отца, который сообщил, что бразилец может уйти из клуба. Если меня не ставят в состав, то я буду первым, кто на следующий день придет на тренировку.
Soccer.ruвчера в 11:23

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Игрок «Барселоны»: В раздевалке не обсуждаем возвращение Неймара

Нева Спорт00:52

Рафинья: «В раздевалке „Барселоны“ не обсуждают возвращение Неймара»

Матч ТВвчера в 23:21

«Барселона» готова обменять Дембеле на Неймара

Евро-футбол.рувчера в 16:59

Неймар может вернуться из «ПСЖ» в Барселону

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СМИ: «Барселона» готова вернуть Неймара, если тот признает, что несчастлив в «ПСЖ»

Советский спортвчера в 04:13

СМИ: «Барселона» требует от Неймара самостоятельных шагов для возвращения

Спорт-Экспрессвчера в 03:32

«Барселона» хочет, чтобы Неймар публично заявил о желании покинуть «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 05:15
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
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«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 01:31
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Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

Бывший капитан "Барселоны" Хави отметил, что не считает возможным возращение форварда "ПСЖ" Неймара в Каталонию.
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Обновлено вчера в 23:40
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
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Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
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Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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