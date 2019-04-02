Футбол
Рафаэль Варан сообщил о своем уходе из «Реала»RuNews24.ru 01 апреля в 14:46
Как сообщает Eurosport, стороны в данный момент обсуждают сумму трансфера. Напомним, что Рафаэль Варан перешел их «Ланса» в «Реал» в 2011 году за 10 миллионов евро. Действующий контракт защитника подписан до лета 2022 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:07, Ашберн
Политика
Суд обязал уволить мэра Евпатории
Евпаторийский городской суд сегодня огласил резолютивную часть решения по иску прокуратуры, обвинившей мэра Андрея Филонова в конфликте интересов при назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России
Обновлено в 03:41
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Авто
Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»
Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Экономика
Компания Андрея Молчанова продаст 9,7% «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей
Компания Solneau Limited, принадлежащая крупнейшему акционеру девелопера "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, договорилась о продаже 9,71% акций ЛСР за 5,8 млрд рублей.
Обновлено в 03:02
Политика
В Санкт-Петербурге установили «надгробие» Путина
В Санкт-Петербурге неизвестные установили «надгробие» Путина.
Обновлено в 03:53
Политика
В Германии объяснили начисление пенсий экс-нацистам в Швеции и Бельгии
Согласно федеральному закону от 1950 года, трое бывших членов ваффен-СС, семь экс-военнослужащих вермахта и около шести вдов, мужья которых служили в гитлеровских войсках, получают выплаты от властей Германии в Швеции и Бельгии.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Северной Македонии
Обновлено в 01:01
Происшествия
Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой
Информация о результатах вскрытия тел погибших при крушении самолета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева, появится 3 апреля, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Дармштадта.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Трамп перепутал место рождения отца
Дональд Трамп ошибся, говоря о родине своего отца Фреда Трампа.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Пекине на скоростной трассе столкнулись 16 машин
Обновлено в 03:18
Авто
Новый кроссовер Ford Puma готов к премьерному показу
Обновлено 31 марта в 13:54
Общество
Х5 открыла первый экспериментальный супермаркет большого формата
X5 Retail (MOEX: FIVE) Group открыла первый экспериментальный супермаркет "Перекресток" большого формата.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию
В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара
Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.
Обновлено в 02:00
Политика
Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика
Продажи Ozon.ru в 2018 году выросли на 73%
Продажи интернет-ретейлера Ozon.ru в 2018 году показали рост 73% и составили без учета НДС 37,4 млрд рублей и 42,5 млрд рублей с НДС.
Обновлено в 03:49
Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено в 04:38
Политика
ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами
В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги.
Обновлено в 01:35
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan вернулся в продажу в России
Volkswagen Tiguan с дизельным 150-сильным двигателем будет доступен в комплектациях OffRoad, Connect, Highline и Sportline.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Татьяна Навка переживает за 4-летнюю дочь
Навка, комментируя начало тренировок дочери, призналась, что ей крайне тяжело смириться с мыслью о том, насколько трудно будет девочке.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Первый мобильный телефон весил почти килограмм
Обновлено в 00:30
Экономика
Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке
Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Политика
Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
Обновлено вчера в 15:19