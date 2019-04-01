Футбол
Рафаэль Варан сообщил о своем уходе из «Реала»RuNews24.ru 14:46
Как сообщает Eurosport, стороны в данный момент обсуждают сумму трансфера. Напомним, что Рафаэль Варан перешел их «Ланса» в «Реал» в 2011 году за 10 миллионов евро. Действующий контракт защитника подписан до лета 2022 года.
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