Футбол

Рафаэль Варан сообщил о своем уходе из «Реала»RuNews24.ru 14:46

Как сообщает Eurosport, стороны в данный момент обсуждают сумму трансфера. Напомним, что Рафаэль Варан перешел их «Ланса» в «Реал» в 2011 году за 10 миллионов евро. Действующий контракт защитника подписан до лета 2022 года.
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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