Футбол
Рафаэль Варан сообщил о своем уходе из «Реала»RuNews24.ru 14:46
Как сообщает Eurosport, стороны в данный момент обсуждают сумму трансфера. Напомним, что Рафаэль Варан перешел их «Ланса» в «Реал» в 2011 году за 10 миллионов евро. Действующий контракт защитника подписан до лета 2022 года.
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Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
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Минфин предложил ввести новые налоги
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Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
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На Первом канале стартовал новый сериал «Подкидыш»
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Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
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Останемся соседями: россияне не стремятся к объединению с Белоруссией
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Boeing пообещала выпустить обновление для 737 MAX «в ближайшие недели»
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Армия и оружие
МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе
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Обновлено в 17:47
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В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
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