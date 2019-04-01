Футбол

Рафаэль Варан сообщил о своем уходе из «Реала»RuNews24.ru 14:46

Как сообщает Eurosport, стороны в данный момент обсуждают сумму трансфера. Напомним, что Рафаэль Варан перешел их «Ланса» в «Реал» в 2011 году за 10 миллионов евро. Действующий контракт защитника подписан до лета 2022 года.
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Чемпион мира решил уйти из «Реала»

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СМИ: Варан хочет покинуть «Реал»

Матч ТВ10:17

Варан сообщил «Реалу» о желании сменить клуб

Евро-футбол.ру11:12

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти из клуба

Чемпионат09:54

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти

Спорт-Экспресс10:15

El Chiringuito: Варан сказал «Реалу», что уйдет летом

Eurosport.ru12:29

Испанский журналист: «Варан сообщил „Реалу“, что хочет уйти летом»

Бомбардир.ру09:59
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
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Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов на Украине

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Мадуро рассказал о попытке «электрического переворота» в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о намерении противостоять тем, кто пытается провернуть "электрический переворот" в стране.
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Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
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«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году

Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
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Состояние биробиджанских мостов может привести к транспортному коллапсу

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Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
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В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
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В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
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В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»

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Обновлено в 07:21
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Армия и оружие

Boeing пообещала выпустить обновление для 737 MAX «в ближайшие недели»

Авиакорпорация Boeing пообещала выпустить обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX «в ближайшие недели», сообщает агентство Reuters.
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Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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В Челябинской области обращают особое внимание на детей с аутизмом

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Армия и оружие

МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
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СМИ рассказали, как НАТО «обманул» Горбачева

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Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
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В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

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Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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